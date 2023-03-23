Доходная часть бюджета Уфы увеличена на 1 млрд рублей

Доходная часть бюджета Уфы на текущий год увеличена на 1 млрд руб., сообщил на прошедшем 22 марта заседании горсовета его председатель Марат Васимов. Дополнительные средства решено направить на выплату зарплаты работникам социальной сферы и ЖКХ. «Впервые за последние годы данные расходы предусмотрены в полном объеме»,— заявил господин Васимов.

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Доходы и расходы городского бюджета в 2023 году увеличены на 3,2 млрд руб. по сравнению с первоначальным проектом бюджета и запланированы в размере 44,1 млрд руб. В том числе 2,1 млрд руб. составят межбюджетные трансферты.

Влада Шипилова

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