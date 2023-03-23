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В Гулькевичском районе Кубани 14 учеников обратились к медикам из-за распыленного в школе перцового баллончика

В Гулькевичском районе следователи проводят доследственную проверку после распыления старшеклассником перцового баллончика. Из-за этого к медикам обратились 14 учеников, сообщает пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

22 марта 2023 года в одной из школ села Новоукраинского после окончания третьего урока в школьном туалете ученик девятого класса распылил перцовый баллончик. После этого к медикам с жалобами на здоровье обратились ученики школы. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает, в настоящее время никто не госпитализирован.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

Татьяна Ручкина

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