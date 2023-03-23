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«Новогор-Прикамье» заподозрили в ущемлении прав потребителей

Жители Перми пожаловались в УФАС на ООО «Новогор-Прикамье», которое отказалось выполнять условия внедрения метода «альтернативной котельной», ограничивающего стоимость услуг поставщиков тепловой энергии предельным уровнем цены. Компании грозит оборотный штраф в размере до 15% от суммы годовой выручки. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Помимо своей основной деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения, ООО «Новогор-Прикамье» оказывает услуги теплоснабжения в микрорайоне Чусовской водозабор, являясь на этой территории монополистом. С 2022 года стоимость тепла рассчитывается по методу «альтернативной котельной»: теплоснабжающие организации, работающие в ценовой зоне теплоснабжения на территории Перми, не вправе выставлять потребителям цену за тепловую энергию выше предельного уровня, установленного краевым минтарифов.

Закон о теплоснабжении обязывает единую теплоснабжающую организацию, работающую в определенной ценовой зоне, заключить с муниципалитетом соглашение об исполнении схемы теплоснабжения. В перечень обязательных условий в том числе входят мероприятия по развитию и модернизации систем теплоснабжения, поддержанию их в исправном состоянии, а также применение понижающих коэффициентов к предельному уровню цены на теплоэнергию. Проект такого соглашения был направлен ООО «Новогор-Прикамье», однако компания отказалась его подписывать. «Проигнорировав заключение с муниципалитетом соглашения, ориентированного в первую очередь на соблюдение интересов потребителей, ООО “Новогор-Прикамье” предъявило гражданам стоимость услуг теплоснабжения по максимально возможной цене — 3338,87 руб. за одну гигакалорию,— сообщил руководитель Пермского УФАС России Александр Плаксин.— Это вызывает сомнения в добросовестном поведении компании, поскольку за эту цену потребители не получают гарантии качества и надежности услуги в перспективе». ООО «Новогор-Прикамье» подозревается в злоупотреблении своим доминирующим положением на рынке. В отношении компании возбуждено антимонопольное дело по признакам нарушения Закона о защите конкуренции. Рассмотрение дела назначено на 5 апреля.

Как сообщили в ООО «Новогор-Прикамье», на период с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023-го постановлением краевого минтарифов предельный уровень цены на тепловую энергию для компании утвержден в размере 2782,39 руб. без НДС. Компания производит расчеты с потребителями за тепловую энергию по указанной цене, то есть не выше предельного уровня. Схема теплоснабжения Перми на текущий момент не содержит мероприятий по развитию объектов теплоснабжения, эксплуатируемых ООО «Новогор-Прикамье», у общества отсутствует инвестиционная программа в сфере теплоснабжения. Как следствие, заключение соглашения об исполнении схемы теплоснабжения является для общества беспредметным.

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