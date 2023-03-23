В Кургане возбудили дело из-за предоставления сиротам непригодного жилья

Следственные органы возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий по факту предоставления детям-сиротам в Кургане непригодного для проживания жилья. Устанавливаются все обстоятельства, отмечают в региональном управлении СК России.

По версии следствия, фигурируемый в деле одноподъездный двухэтажный дом на бульваре Солнечном возвели в 2015 году с нарушениями строительных норм. Тогда же сотрудники администрации Кургана приняли в доме в эксплуатацию 14 квартир, которые затем по найму передали детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. За семь лет ухудшилось состояние жилья: в нем наблюдается сырость, ухудшилась теплоизоляция. По этим причинам проживание в доме затруднено.

В ходе расследования будет дана оценка бездействию управляющей компании, в которую жаловались жильцы квартир.