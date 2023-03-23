Omoda анонсировала конкурс дизайна для кроссовера Omoda C5

Бренд Omoda анонсировал конкурс Student Cup для студентов технических вузов, которым предложено разработать креативный дизайн кузова кроссовера Omoda C5.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Omoda Student Cup

Фото: Omoda Omoda Student Cup

Фото: Omoda

Заявки на участие в проекте подали студенты из Москвы, Санкт-Петербурга, Новочеркасска, Углича, Красноярска, Владивостока, Белгорода, Казани, Кургана, Уфы и Ростова-на-Дону. Участники проекта представляют МГТУ им. Н.Э. Баумана, РУТ (МИИТ), ЮРГПУ НПИ, Сибирского государственного университета науки и технологий им. академика М.Ф. Решетнева, Санкт-Петербургского горного университета, СПбГПУ, а также Московского городского университета управления при Правительстве Москвы и других вузов.

Участники Omoda Student Cup получат возможность пройти бесплатное обучение в МГТУ им. Н.Э. Баумана по специальной дополнительной общеобразовательной программе «Автомобильный дизайн». По итогам курса конкурсанты подготовят свои проекты дизайна, а два финалиста — одного определит жюри, а второго выберут голосованием в Telegram-канале Omoda — получат реальные автомобили Omoda C5 и изменят их в соответствии со своими проектами. Победитель конкурса получит доработанный своими руками автомобиль Omoda C5.

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