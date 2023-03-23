В Челябинске полицейского подозревают в причастности к организации занятия проституцией

Следственный комитет в Челябинске возбудил уголовное дело в отношении двоих местных жителей и оперуполномоченного уголовного розыска одного из районных отделов полиции областного центра. Их подозревают в организации занятия проституцией (ч. 1 ст. 241 УК РФ), сообщают в региональном управлении СК.

По данным следствия, фигуранты дела организовали работу двух спа-салонов, где за деньги предоставлялись интимные услуги. Преступление выявили сотрудники управления собственной безопасности областного УМВД.

Сейчас идет сбор доказательств, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.

В областном полицейском главке уточнили, что подозреваемый в противоправной деятельности сотрудник уже не работает в ведомстве^ после задержания его уволили.