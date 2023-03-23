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Назначен новый прокурор Карабаша

Прокурором Карабаша назначен Василий Пичугин, занимавший должность заместителя прокурора Увельского района. Нового руководителя коллективу и администрации города представил глава надзорного ведомства Челябинской области Карен Габриелян, сообщается в telegram-канале прокуратуры региона.

Советник юстиции Василий Пичугин служит в органах прокуратуры с 2011 года. Занимал должность помощника прокурора ЗАТО Озерск, с января 2018 года работал заместителем руководителя надзорного ведомства Увельского района.

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