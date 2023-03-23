Жители Свердловской области за год потратили на украшения 8 млрд рублей

За 2022 год жители Свердловской области потратили на ювелирные украшения более 8 млрд руб. Это рекордный показатель в Уральском федеральном округе (УрФО) и пятый по стране. Больше на ювелирные изделия в 2022 году потратили только в Москве, Московской области, Краснодарском крае и Санкт-Петербурге. Об этом сообщил аналитический центр компании Sokolov (занимается производством и продажами ювелирных украшений).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

При этом по размеру среднего чека Свердловская область занимает лишь четвертое место среди регионов УрФО. Так, в екатеринбургских ювелирных магазинах средний чек вырос на 8% и составил около 5 тыс. руб. При этом в Челябинской области показатель составил 5,9 тыс. руб., а в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах – 6,3 тыс. и 6,6 тыс. соответственно.

«2022 год для ювелирной отрасли запомнился в первую очередь уходом из России глобальных ювелирных брендов luxury-сегмента и значительным ростом доли бюджетного серебра в общем объеме рынка в денежном выражении – с 31% до 35%. Еще один важный тренд – растущая доля онлайн-продаж ювелирных изделий (с 17% до 19%)»,– отметила руководитель аналитического центра Алина Колпакова.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте