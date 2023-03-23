Второй этап реконструкции улицы Октябрьской революции в Уфе обойдется в 605 млн рублей

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы по итогам конкурса заключило контракт на второй этап реконструкции улицы Октябрьской революции с тюменским ООО «Строительная компания „Реалист“», сообщается на сайте госзакупок. Компания предложила исполнить контракт практически по начальной ценой — за 604,8 млн руб. Второй участник, чье название не указано в протоколе, готов был выполнить работы за 587 млн руб. (дисконт — 3%). Контракт будет оплачен из бюджетов республики и города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ксения Федорова / Коммерсантъ Фото: Ксения Федорова / Коммерсантъ

Исполнитель должен будет выполнить работы по благоустройству, установить наружное освещение и видеонаблюдение, водоотводные лотки, озеленить территорию, построить подпорные стены и ступени по улице Октябрьской Революции, провести археологические наблюдения на территории объекта культурного наследия «Древняя Уфимская крепость» площадью 7,12 тыс. кв. м до августа 2024 года.

В октябре 2022 года управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы заключило контракт с ООО «Дортрансстрой» стоимостью 980,43 млн руб. на выполнение строительно-монтажных работ по первому этапу реконструкции улицы.

ООО «Строительная компания „ Реалист“», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Тюмени в октябре 2015 года. Владельцем является Андраник Айрапетян. Чистая прибыль в 2021 году составила 19,4 млн руб. при выручке 568 млн руб. В 2022 году компания заключила шесть госконтрактов на общую сумму 522,2 млн руб.

Майя Иванова

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