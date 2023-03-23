В Прикубанском округе Краснодара по решению приставов сносят пятиэтажный самострой

В Прикубанском округе Краснодара сносят пятиэтажный объект капитального строительства. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.

Здание по улице 9-я Тихая признано самовольно возведенным строением по решению суда. Владелец земельного участка построил его без разрешительной документации.

Должника привлекали к самостоятельному исполнению решения суда. Однако он не выполнил требования, поэтому снос производится в принудительном порядке за счет взыскателя, которым выступает мэрия Краснодара.

Татьяна Ручкина

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