В Аксубаевском районе Татарстана похоронили погибшего в ходе спецоперации добровольца

В Аксубаевском районе Татарстана прошли похороны добровольца Булата Шакирова, который погиб в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщает газета «Новости Аксубаево» (входит в госхолдинг «Татмедиа»).

Булат Шакиров родился в январе 2002 года в селе Старые Киязлы. В 2017 году он окончил девять классов Старокиязлинской школы и поступил в Казанский энергетический колледж. Отучившись на электрика, работал по специальности на Алексеевском водоканале.

Булат Шакиров отправился на спецоперацию добровольцем в апреле прошлого года. С 29 апреля он начал службу в должности номера расчета минометного расчета взвода минометной батареи мотострелкового батальона. В январе этого года он получил осколочное ранение. Затем ему сделали операцию, но после этого он вернулся в строй. Погиб доброволец 2 марта. Детали трагедии не уточняются.

Его наградили Орденом Мужества.

"Ъ-Казань"