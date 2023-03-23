Аэродром Левашово в Ленобласти может стать пунктом базирования морской авиации

В Минобороны РФ приняли решение создать пункт базирования российской морской авиации на аэродроме Левашово под Санкт-Петербургом. Об этом 23 марта пишут «Известия» со ссылкой на источники в ведомстве.

На аэродроме разместят в том числе пассажирские и транспортные суда, относящиеся к МА ВМФ. Регион Финского залива ранее не имел собственной морской авиации. По мнению экспертов оборонной отрасли, решение может быть связано со стремлением Финляндии и Швеции в НАТО.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что первую очередь аэродрома Левашова в Ленобласти могут открыть в декабре 2023 года. Напомним, что работы финансирует ПАО «Газпром». Его пропускная способность составит 250 человек в час, в то время как в Пулково – более 1 тыс. человек в час.

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