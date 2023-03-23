В Екатеринбурге полиция задержала мужчину, ходившего по улице с ножом

В микрорайоне Ботанический в Екатеринбурге сотрудники полиции задержали мужчину, который ходил по улице с ножом в руке. Об этом сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Информация об этом зарегистрирована в ОП №12. Сейчас полицейские устанавливают личность задержанного. «После проверочных мероприятий, по результатам будет принято обоснованное процессуальное решение»,– отметили в полиции.

По данным Е1.ru мужчина разгуливал с ножом во дворах на Крестинского. Якобы перед задержанием он направлялся в сторону местной школы.

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