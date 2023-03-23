Три человека погибли в результате дорожной аварии под Воронежем

В Калачеевском районе Воронежской области в результате ДТП погибли три человека и пострадали шестеро. Как рассказали ГУ МВД России по Воронежской области, авария произошла сегодня, 23 марта, примерно в 6:40.

По предварительным данным, на 8 км дороги «Калач-Манино» 40-летний житель Волгоградской области, находясь за рулем ВАЗ-2114, выехал на встречку и столкнулся с «Газелью», которой управлял 65-летний житель Калачеевского района. Погибли все находящиеся в ВАЗ-2114 люди. Пострадавшие получили ранения различной степени тяжести, отметили в полиции. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Владимир Зоркий

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