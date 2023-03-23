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В реставрацию филармонии в Кисловодске будет вложено 2 млрд рублей

В Кисловодске планируют реконструировать до 2027 года Северо-Кавказскую филармонию им. В.И. Сафонова, сообщил глава администрации города-курорта Евгений Моисеев ТАСС.

Зал им. В. И. Сафонова в Кисловодске

Зал им. В. И. Сафонова в Кисловодске

Фото: сайт Северо-Кавказской государственной филармонии им. В.И. Сафонова

Зал им. В. И. Сафонова в Кисловодске

Фото: сайт Северо-Кавказской государственной филармонии им. В.И. Сафонова

По словам градоначальника, стоимость работ составит 2 млрд руб. Проект реставрации внутренних помещений и фасадной части уже готов. В текущем году предстоит определить подрядчика. Стоимость контракта составит 1,8 млрд руб. Работы будут вестись в рамках утвержденного правительством РФ Плана комплексного развития города-курорта до 2030 года.

«Северо-Кавказская государственная филармония с более чем столетней историей – одна из визитных карточек Кисловодска. В свое время здесь выступали Федор Шаляпин, Матильда Кшесинская, Айседора Дункан, Сергей Рахманинов, Мстислав Ростропович, и, конечно, знаменитый дирижер Василий Сафонов»,– цитирует информагентство Евгения Моисеева.

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