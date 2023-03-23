«Рифей ТВ» использовал виртуальный образ ведущего новостей

Пермский телеканал «Рифей-ТВ» использовал в качестве ведущего новостной программы виртуальный образ, сгенерированный нейросетью. Об этом сообщается на сайте телеканала.
«Пока виртуальные ведущие не способны заменить настоящих по уровню подготовки материалов, а главное — они не вызывают той эмпатии, эмоциональной связи, которую формирует хороший тележурналист. Но в простых форматах, вроде прогноза погоды, мы планируем использовать возможности ИИ. И будем внимательно, с легким ужасом смотреть за тем, что будет дальше»,— рассказала гендиректор «Рифей-ТВ» Анна Климова.