«Рифей ТВ» использовал виртуальный образ ведущего новостей

Пермский телеканал «Рифей-ТВ» использовал в качестве ведущего новостной программы виртуальный образ, сгенерированный нейросетью. Об этом сообщается на сайте телеканала.

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«Пока виртуальные ведущие не способны заменить настоящих по уровню подготовки материалов, а главное — они не вызывают той эмпатии, эмоциональной связи, которую формирует хороший тележурналист. Но в простых форматах, вроде прогноза погоды, мы планируем использовать возможности ИИ. И будем внимательно, с легким ужасом смотреть за тем, что будет дальше»,— рассказала гендиректор «Рифей-ТВ» Анна Климова.