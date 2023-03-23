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Глава Краснокамского района Рустам Мусин досрочно сложил полномочия

Глава администрации Краснокамского района Башкирии Рустам Мусин досрочно сложил свои полномочия. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте», отметив, что это его решение. Причину ухода он не назвал. В своем сообщении Рустам Мусин отметил, что интересы жителей Краснокамского района всегда были для него приоритетны.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Он руководил районом с мая 2019 года. Решением совета муниципального района временно исполняющим обязанности главы администрации назначен Алексей Горбачев, занимавший должность заместителя Рустама Мусина.

Карина Мамаева

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