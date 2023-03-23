Почти 460 млн рублей долга воронежской лизинговой компании «Ильюшин Финанс Ко» перед панамской SAAL перешло к Росэксимбанку

Арбитражный суд Москвы прекратил производство по делу о взыскании с воронежской лизинговой компании «Ильюшин Финанс Ко» (ИФК) 459,7 млн руб. Между истцом в лице Росэксимбанка и ответчиком утверждено мировое соглашение, согласно которому задолженность (393,2 млн руб. основного долга и проценты) должна быть выплачена не позднее 31 июля 2027 года. Процентная ставка по договору займа, ставшего причиной образования задолженности, устанавливается в размере ключевой ставки Банка России плюс 1,5%. Валютой договора с момента утверждения мирового соглашения становится российский рубль.

Права требования по этому долгу перешли к Росэксимбанку в начале 2023 года. Ранее истцом выступала панамская лизинговая компания South American Aircraft Leasing S.A.(SAAL). Сумма задолженности, образовавшейся из-за неисполнения договора займа 2016 года, оценивалась в 569,3 млн руб. (более $7 млн). Детали договора в документах суда не раскрывались.

SAAL известна в частности тем, что в 2013 году стала посредником в сделке по поставке самолетов Ан-158 на Кубу. Она приобрела у ИФК самолеты и уже затем сдала их в лизинг. Соглашение между ИФК и SAAL было заключено летом 2012 года на авиасалоне в Фарнборо. Сообщалось, что таким же образом планируется продавать Sukhoi SuperJet 100. Схема позволяла быстро вернуть НДС и отказаться от суверенных гарантий по сделкам, которые не устраивали многие страны Азии и Южной Америки. В посреднической схеме кредиты гарантировала Россия, причем не только на отечественный SSJ, но и на украинский Ан-158, который на 61% состоит из российских комплектующих.

Позднее сообщалось, что национальному перевозчику Кубы Cubana de Aviacion было поставлено шесть Ан-158, а в 2018 году — что кубинские авиавласти распорядились приостановить их полеты якобы из-за недостатка запчастей для этих самолетов. В конце 2021 года стало известно, что Россия тоже планирует продать все десять оставшихся в стране коммерческих самолетов Ан-148, причем их конечными получателями могли оказаться украинские компании. Из-за проблем с обслуживанием перевозчики РФ перестали летать на Ан-148 в 2020 году.

Мария Старикова