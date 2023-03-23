Двух жителей России и иностранца в Удмуртии осудили за организацию незаконной миграции

В столице Удмуртии двух россиян и одного иностранца осудили за организацию незаконной миграции (п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по республике.

Установлено, что в 2020 году мужчины незаконно легализовали в России 30 иностранных граждан. В частности, они оформили им фиктивные сертификаты о владении русским языком, знании основ законодательства и истории России, которые необходимы для получения миграционных документов.

Свою вину мужчины признали. Суд приговорил их к лишению свободы на два года условно, а также назначил испытательный срок.