В Челябинской области введут штрафы за нарушение правил выгула животных

Жителей Челябинской области будут штрафовать за нарушение правил содержания домашних животных, в том числе их выгула. Соответствующие поправки в закон «Об административных правонарушениях» одобрили депутаты комитета регионального парламента по законодательству, госстроительству и местному самоуправлению и рекомендовали принять их в первом чтении, сообщает пресс-служба представительного органа.

В январе этого года министерство сельского хозяйства Челябинской области приняло приказ «Об утверждении дополнительных требований к содержанию домашних животных, в том числе к их выгулу». В связи с этим были разработаны поправки, устанавливающие административную ответственность за нарушение этих требований. Так, штрафы в размере от 1 тыс. до 3 тыс. руб. предусмотрены за содержание животных во дворах или местах общего пользования многоквартирных домов, за загрязнение придомовой территории и подъездов продуктами их жизнедеятельности, за выгул собак без поводка, а если пес выше 40 см в холке, без намордника, за выгул животных пьяными людьми. За самостоятельные прогулки домашних животных и выгул больших собак детьми младше 14 лет владельцам грозит штраф от 1 тыс. до 2 тыс. руб. Кроме того, за жестокое обращение с животными, если это деяние не содержит признаки уголовного преступления, предусмотрено наказание от 3 тыс. до 5 тыс. руб.

Полномочиями по составлению протоколов на нарушителей хотят наделить органы местного самоуправления. Рассматривать дела будут административные комиссии.