Зарплатные ожидания жителей Удмуртии выросли почти до 41 тысячи рублей в феврале

Средние зарплатные ожидания соискателей из Удмуртской Республики, согласно данным резюме, за год выросли на 3,4 тыс. руб. и по итогам февраля составили 40,8 тыс. руб. Служба исследований, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, провела опрос среди соискателей и выяснила, готовы ли они пойти на снижение своих требований к зарплате.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Зарплатные ожидания жителей Удмуртии выросли на 3,4 тыс. руб. и составили по итогу февраля 40,8 тыс. руб., сообщает пресс-служба hh.ru. При этом 30% опрошенных готовы снизить свои ожидания ради сохранения текущей работы или ради гарантированного трудоустройства на новое место. В целом по в ПФО на такой шаг готовы 38% соискателей, по России — 41%.

Так, чаще всего согласны проявить гибкость соискатели из сферы информационных технологий — 54%, а также из области стратегии, инвестиций и консалтинга — 51%. В сфере искусста, развлечения и массмедиа уступить готовы 44%.

Однако 52% жителей Удмуртии не намерены идти на понижение требований к заработной плате. Самые неуступчивыми оказались соискатели из сферы автомобильного бизнеса — 53%, добычи сырья — 52%, а также строительства и недвижимости — 50%.

19% опрошенных жителей затруднились ответить на вопрос о готовности сократить зарплатные ожидания.