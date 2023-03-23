Жителя Кетовского района осудили за призывы к убийствам чиновников

Центральный окружной военный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу жителя Кетовского района, обвиняемого в публичных призывах к убийствам представителей власти. Ему назначены один год принудительных работ с удержанием 10% от зарплаты в доход государства и штраф в 310 тыс. руб. Также ему на год запрещено заниматься администрированием сайтов, сообщают в УФСБ по Курганской области.

Установлено, что 39-летний житель Кетовского района размещал в социальных сетях комментарии с призывами к убийствам представителей высших органов исполнительной и законодательной власти РФ с целью прекращения их деятельности. Подобные высказывания он допускал и в отношении лиц других национальностей.

Приговор вступил в законную силу.