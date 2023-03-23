Татарстанец взыскал 2,6 млн рублей с автосалона за отказ в сервисном обслуживании

Житель Мензелинского района Татарстана взыскал с автосалона 2,6 млн руб. за отказ компании в обслуживании после покупки новой машины. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по региону.

Отмечается, что мужчина приобрел в автосалоне Набережных Челнов машину, позже у нее возникли проблемы с двигателем. При этом автосалон отказал клиенту в сервисном обслуживании. После этого покупатель обратился в городской суд, и последний встал на сторону истца. По решению горсуда компания должна была выплатить клиенту неустойку за просрочку замены автомобиля. Сумма долга составила 2,6 млн руб.

Руководство салона отказалась добровольно выплачивать долг. Тогда пристав-исполнитель принудительно взыскал средства.

"Ъ-Казань"