Градостроительный совет Рыбинска отклонил проект подсветки исторических зданий

Градостроительный совет Рыбинска отправил на доработку проект подсветки исторических зданий в центре города. Об этом заявил глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.
Проект подсветки Новой хлебной биржи
Фото: Пресс-служба администрации Рыбинска
В Рыбинске на средства областного бюджета планируется выполнить архитектурную подсветку Лоцманской и Новой бирж, Никольской часовни, пожарной каланчи, здания драмтеатра. По словам главы Рыбинска финансирование составит 100 млн руб.
Проектировщики представили проекты будущей подсветки на заседании градостроительного совета Рыбинска. И ушли без согласования.
«Замечаний много. Разработчики не учли особенности зданий и городской среды. Совет единогласно принял решение отправить проект на доработку. Поручил создать творческую группу, в которую войдут наши городские архитекторы»,— сообщил Дмитрий Рудаков.