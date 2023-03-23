Градостроительный совет Рыбинска отклонил проект подсветки исторических зданий

Градостроительный совет Рыбинска отправил на доработку проект подсветки исторических зданий в центре города. Об этом заявил глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект подсветки Новой хлебной биржи

Фото: Пресс-служба администрации Рыбинска Проект подсветки Новой хлебной биржи

Фото: Пресс-служба администрации Рыбинска

В Рыбинске на средства областного бюджета планируется выполнить архитектурную подсветку Лоцманской и Новой бирж, Никольской часовни, пожарной каланчи, здания драмтеатра. По словам главы Рыбинска финансирование составит 100 млн руб.

Проектировщики представили проекты будущей подсветки на заседании градостроительного совета Рыбинска. И ушли без согласования.

«Замечаний много. Разработчики не учли особенности зданий и городской среды. Совет единогласно принял решение отправить проект на доработку. Поручил создать творческую группу, в которую войдут наши городские архитекторы»,— сообщил Дмитрий Рудаков.

Андрей Иванов