В Пензе вынесли приговоры экс-замначальника управления Судебного департамента и архитектору

Бывшему заместителю начальника управления Судебного департамента Пензенской области Алексею Ивашкову и архитектору Льву Ходосу вынесли приговоры за получение и посредничество при передаче взятки соответственно. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР. Дело расследовали при содействии областного управления ФСБ.

Следствием и судом установлено, что в марте 2018 года Алексей Ивашков обратился к Льву Ходосу с предложением найти юридическое лицо для участия в аукционе на строительство здания суда, дабы заключить госконтракт и получить от генерального подрядчика взятку. Тот согласился и подобрал строительную компанию, ставшую единственной участницей и впоследствии победительницей торгов.

После заключения контракта, с декабря 2018-го по апрель 2020 года, господин Ходос получил от руководителя организации взятки на общую сумму 6,7 млн руб. Деньги архитектор передавал Алексею Ивашкову. За незаконное вознаграждение экс-замначальника департамента принимал работу и перечислял строительной компании полагающиеся за ее выполнение деньги.

Господина Ходоса задержали 28 августа 2020 года при передаче взятки 1,5 млн руб.

Согласно информации портала «Госзакупки», тендер на строительство здания Пензенского областного суда стоимостью 765,9 млн руб. выиграло ООО «Евростандарт». Аукцион прошел 25 июня 2018 года.

Дарья Васенина