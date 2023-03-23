В Свердловской области потеплеет до +10 градусов

С 23 по 25 марта в Свердловской области ожидаются потепление до +10 градусов. По данным синоптиков уральского Гидрометцентра, днем в четверг температура воздуха в регионе составит +2°…+7°. Осадков не ожидается. В отдельных районах на дорогах гололедица. Ветер западный 5-10 м/с.

В пятницу, 24 марта, температура ночью опустится до -2°…+3°. Днем синоптики прогнозируют +5°…+10°. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 4-9 м/с, ночью местами порывы до 15 м/с.

В субботу, 25 марта, температура воздуха ночью составит 0°…+5°, днем – +4°…+9°. Местами ожидаются умеренные осадки: ночью в виде мокрого снега, днем – дождя. Ветер западный 4-9 м/с, днем местами порывы до 15 м/с.

В Екатеринбурге днем 23 марта ожидается +4°…+6°. Ночью в пятницу +1°…+3°, днем – +8°…+10°. В субботу ночью температура составит +3°…+5°, днем +6°…+8°.

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