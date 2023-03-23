Предпринимательницы из Удмуртии приняли участие во Всемирном саммите в ОАЭ

Представители отделения ассоциации «Женщины бизнеса» в Удмуртии в составе российской делегации приняли участие во Всемирном саммите предпринимательниц «Создание эффективного бизнеса в эпоху цифровизации». Регион на мероприятии, прошедшем 10 и 11 марта в Абу-Даби, представляли председатель отделения Рауза Медянская и члены ассоциации Ирина Юнусова и Елена Иванова. Как сообщает пресс-служба организации, саммит состоялся под патронажем председателя Всеобщего союза женщин шейхи Фатимы бинт Мубарак.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: пресс-служба Удмуртского регионального отделения «Женщины бизнеса» Фото: пресс-служба Удмуртского регионального отделения «Женщины бизнеса» Следующая фотография 1 / 2 Фото: пресс-служба Удмуртского регионального отделения «Женщины бизнеса» Фото: пресс-служба Удмуртского регионального отделения «Женщины бизнеса»

В саммите приняли участие более 60 женщин-предпринимателей с российской стороны, а также представители 45 стран, в числе которых оказались Япония, Швеция и Бразилия. Дискуссионные площадки были посвящены вопросам развития женского лидерства, презентациям цифровых платформ для облегчения найма сотрудников, а также роли крипто и блокчейн технологий.

Кроме того, в рамках b2b встреч с потенциальными партнерами из ОАЭ нескольких компаний Удмуртии презентовали свою продукцию. В результате встреч были подписаны соглашения о взаимном сотрудничестве, а также поставке первой партии продукции для возможности заключения контрактов.