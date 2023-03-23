С начала года в Краснодаре ликвидировали 32 свалки

Почти за три месяца в Краснодаре ликвидировали 32 свалки. Кроме того, с помощью камер видеонаблюдения зафиксировали 17 фактов незаконного обращения с отходами, сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

На четырех «серых мусорщиков» правоохранительные органы составили административные протоколы, в отношении еще 13 продолжается административное расследование. Еще на 23 владельцев участков составили административные протоколы за скопление мусора.

Мэр Краснодара Евгений Наумов ранее заявил, что одной из главных мер борьбы с незаконными свалками должно стать изъятие земельных участков, которые не используются по целевому назначению. По его поручению в городе создали штаб по выявлению несанкционированных свалок.

Татьяна Ручкина

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