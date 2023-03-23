Автомобиль Kia Rio чаще всего использовали в такси в Удмуртии

В Удмуртии в 2022 году рейтинг моделей автомобилей, в отчетах по которым указывалось использование в такси, возглавил Kia Rio. Доля таких авто составила 13,2%, что на 3,3 п. п. выше показателя 2021 года, сообщает пресс-служба Автотеки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

На второй позиции оказался автомобиль Datsun on-DO, который использовали в такси на 2,6 п.п. чаще в сравнении с 2021 годом. Доля модели составила 15,6%. Третье место занял Renault Logan, задействованный в такси на 1,8 п. п. больше. Доля использования в такси автомобилей данной модели составила 19,6%.

На четвертом месте — Daewoo Gentra с долей в 22,7%, что на 1,8 п.п. выше показателя предыдущего года. Пятую позицию заняла модель Renault Sandero с долей 7,9%. Рост использования авто составил 1,3 п.п. в сравнении с 2021 годом.