Продукция «Камского кабеля» – в основе энергосистемы юга России

«Камский кабель» поставил и обеспечил шефмонтаж кабеля ПвПп2гнг(А)-HF на напряжение 110 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена на строительстве гидроэнергетического комплекса в Карачаево-Черкесии.

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Кабель в безгалогенном исполнении проложен от блочного трансформатора до воздушной линии, обеспечивая качественное и бесперебойное электропитание объектов и оборудования новых ГЭС.

«Недалеко от станицы Красногорская на реке Кубань ПАО "Русгидро" строит две малые ГЭС мощностью по 24,9 МВт каждая. По проекту возводится общее на две станции подпорное сооружение – плотина с водосбросом и защитная дамба. В каждом из двух зданий МГЭС будут действовать по два гидроагрегата мощностью 12,45 МВт с поворотно-лопастными гидротурбинами», – рассказал инженер отдела развития стратегических проектов ООО «Камский кабель» Олег Поляков.

МГЭС строятся ниже по течению реки от действующей Зеленчукской ГЭС-ГАЭС, которая также входит в «РусГидро». Новые гидроэлектростанции будут не только вырабатывать электроэнергию, но и выравнивать своим водохранилищем колебания уровня воды в реке, которые возникают при изменении режимов работы Зеленчукской станции. Это позволит снять существующие сезонные ограничения мощности ГЭС-ГАЭС и обеспечить благоприятные условия для водопользователей. В результате работы Красногорских МГЭС будет оптимизирован водный режим Кубани, что даст возможность увеличить выработку электроэнергии на существующих станциях каскада Кубанских ГЭС.

Энергетики ценят качество продукции «Камского кабеля». Это подтверждают награды «Инвестэнерго» – предприятие из года в год признается лучшим поставщиком для электроэнергетики по результатам прямого опроса заказчиков.

ООО «Камский кабель»