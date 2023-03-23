Росавиация выбрала субсидируемые авиарейсы в Пермь

Федеральное агентство воздушного транспорта РФ (Росавиация) отобрало пять авиакомпаний, рейсы которых в Пермь будут субсидироваться из федерального бюджета. Информация об этом размещена на сайте ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Большое Савино Фото: пресс-служба аэропорта Большое Савино

Авиакомпания «Азимут» получит субсидии на осуществление полетов по маршрутам Махачкала — Пермь и Минеральные Воды — Пермь. Авиакомпании «Икар» субсидируют шесть маршрутов: Астрахань — Пермь, Владикавказ — Пермь, Волгоград — Пермь, Калининград — Пермь, Мурманск — Пермь и Нижний Новгород — Пермь. Авиакомпания «Сибирь» получит субсидии на рейс из Новосибирска в Пермь, «ЮВТ-Аэро» — на рейсы Казань — Пермь и Самара — Пермь. Авиакомпании «ЮТэйр» субсидируют полеты в Пермь из Когалыма, Сургута, Тюмени и Уфы.

Полеты по этим маршрутам будут осуществляться на самолетах ATR, Bombardier, Embraer и Sukhoi Superjet.