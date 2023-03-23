Олег Матвиенко назначен министром лесного хозяйства Хакасии

Рослесхоз согласовал назначение Олега Матвиенко на пост министра лесного хозяйства Республики Хакасия. К своим обязанностям без приставки и. о. он приступил 23 марта.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», минлеса в регионе было создано в 2023 году. В его ведение были переданы функции департамента лесного хозяйства минприроды Хакасии. Олег Матвиенко возглавлял министерство в статусе и. о. с 8 февраля.

15 марта пресс-служба верховного совета Республики Хакасия сообщила о встрече спикера регионального парламента Владимира Штыгашева с господином Матвиенко. В пресс-релизе говорилось, что господин Штыгашев «обратил внимание на необходимость оперативно навести порядок в сфере лесного хозяйства республики, включая противодействие коррупционным схемам».

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Валерий Лавский