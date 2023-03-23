Фермера из Красноярска за хищение зерна из госфонда приговорили к пяти годам колонии

В Красноярском крае по уголовному делу о хищении более 7 тыс. т зерна из федерального интервенционного фонда осужден руководитель сельскохозяйственных организаций. Он признан виновным в растрате, мошенничестве и легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, а также в незаконной реорганизации юридического лица.

По данным следствия, в феврале 2020 года фигурант дела похитил находящееся у него на хранении зерно федерального интервенционного фонда, распродав его через подконтрольные ему фирмы. В результате этой схемы он заработал около 30 млн руб.

Также установлено, что в период с апреля 2019-го по февраль 2020 года фермер заключил с двумя коммерческим организациями договоры на поставку зерна на сумму более 13 млн руб., однако обязательства так и не выполнил. Полученные средства подсудимый направил на покупку недвижимости и расходы своей компании. Общий ущерб, причиненный фигурантом, правоохранители оценили в сумму более 43,8 млн руб.

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Лолита Белова