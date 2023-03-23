Красноярские добровольцы и сотрудники полиции получат выплаты за участие в СВО

В Красноярском крае расширили перечень категорий участников специальной военной операции (СВО), которые имею право на единовременное пособие из бюджета региона. Об этом сообщила пресс-служба краевого правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По ее данным, по 300 тыс. руб. получат жители Красноярского края, поступившие в добровольческие формирования и заключившие контракт с Министерством обороны РФ. По 100 тыс. руб. – сотрудники МВД, направленные в зону СВО.

«Единовременные суммы относятся к тем, кто находится или пребывал в зоне СВО с 24 февраля 2022 года. Списки для перечисления выплат будут направлены в министерство социальной политики края военным комиссариатом края и Главным управлением МВД по краю»,– отмечается в сообщении.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», призванные по частичной мобилизации в Красноярском крае получили разовую выплату в 100 тыс. руб.

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Валентин Романов