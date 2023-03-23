Татарстану измерили импортозависимость

Экономика Татарстана в 2023 году может столкнуться с проблемами из-за высокой зависимости от импорта из стран, которые ввели против России санкции. Об этом говорится в докладе специалистов Научно-исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ). Они считают, что развитые регионы РФ, которые активно привлекали зарубежных инвесторов, в перспективе могут «потерять свое лидерство». В Госсовете Татарстана соглашаются, что регион «зависим от импорта», но «по ряду направлений республика может быстро преодолеть импортозависимость». По мнению экспертов, серьезного спада экономики Татарстана ожидать не стоит, поскольку за прошлый год многие предприятия «успели выработать „антисанкционный иммунитет“».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Рейтинг регионов России по импортозависимости их специализаций» представил Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ. Расчеты базировались на данных Центробанка о доле импорта из стран, объявивших в отношении РФ санкции, в общей стоимости конечной продукции субъектов страны. Кроме того, были использованы оценки ИСИЭЗ доли занятых в региональных отраслях специализации.

В результате Татарстан оказался в числе тех регионов, которые «могут больше всего пострадать от введенных в 2022 году санкционных ограничений», заняв четвертую строчку рейтинга. Уровень импортозависимости отраслей в республике составил, по оценке экспертов, 5%. Такой же показатель рассчитали для Владимирской и Нижегородской областей. Выше уровень импортозависимости зафиксирован лишь у Калужской (5,8%), Ульяновской (5,5%) и Самарской (5,4%) областей. В топ-10 также вошла соседняя с Татарстаном Марий Эл. Здесь уровень импортозависимости составил 4,8%.

По данным Банка России, наибольшая доля импорта из «недружественных» государств в конечной продукции наблюдается в автомобилестроении (25%), производстве резиновых и пластмассовых изделий (18%), производстве прочих транспортных средств (16%), машин и оборудования (15%), а также в сфере фармацевтики (15%). Специализация региона на этих видах деятельности «повышает риски возникновения в нем экономических и социальных проблем в 2023 году», отмечают в ИСИЭЗ. При этом в Татарстане доля занятых в автомобилестроении составляет 15%, а в производстве пластмассовых изделий — 14%. «В зоне максимального риска оказались субъекты РФ с высокой долей обрабатывающей промышленности в валовом региональном продукте (ВРП)»,— говорят авторы исследования.

В то же время самыми импортонезависимыми регионами названы Чечня, Ингушетия, Алтай, Тува и Еврейская автономная область. Эти дотационные регионы отличаются слабой вовлеченностью в международное разделение труда, их экономика ориентирована в основном на местные рынки.

«Чем активнее регионы привлекали зарубежных инвесторов, строили новые заводы и формировали новые отрасли специализации за предыдущие двадцать лет, тем сложнее оказалась их экономическая ситуация в 2022 году»,— поясняет директор центра «Российская кластерная обсерватория» ИСИЭЗ Евгений Куценко. По его словам, дальнейшее развитие регионов «будет связано с их успехами в привлечении замещающих инвестиций из дружественных стран», а также с участием в конкуренции за новые федеральные ресурсы «обеспечения технологического суверенитета». Такие субъекты «вынуждены будут активнее реализовывать политику импортозамещения, искать новых контрагентов». Он не исключает, что некоторые прежде экономически развитые регионы «потеряют свое лидерство».

Напомним, Татарстан занимает шестое место по размеру экономики среди российских регионов. Из-за проведения спецоперации РФ на Украине под санкции США и ЕС попали несколько десятков компаний республики. В их числе КамАЗ, Казанский вертолетный завод, Зеленодольский завод им. Горького, холдинг «Ак барс». Также компания Ford вышла из СП с татарстанским Sollers (Елабуга). Глава агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина заявляла, что из-за санкций в республике приостановлены около трети всех проектов.

Однако по итогам 2022 года объем ВРП Татарстана даже увеличился на 6% и достиг 3,865 трлн руб. Экономика республики «оказалась устойчивой к внешним вызовам», констатировал в начале этого года глава Татарстана Рустам Минниханов. Вместе с тем он отметил, что пока не в полной мере удается «обеспечить технологический суверенитет». В Татарстане, по его словам, импорт технологий в шесть раз превышает экспорт.

«В большинстве сфер были приняты ответные меры, но мы остались слишком зависимы от импортных технологий»,— говорил вице-премьер — министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко на заседании коллегии своего ведомства. По его словам, в 2022 году «острая ситуация складывалась в химии, автомобилестроении, производстве машин и оборудования, а также резинотехнических изделий».

«Все, кто связан со сложными продуктами в финишной сборке, зависимы от импорта»,— подтвердил вчера „Ъ“ депутат Госсовета, член комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству Марат Галеев. При этом он не согласился с методикой представленного исследования. «Импортные части могут быть небольшие в удельном весе по стоимости, но это могут быть такие компоненты, которые мы не можем в принципе воспроизвести»,— сказал господин Галеев.

По его словам, «по ряду направлений республика может быстро преодолеть импортозависимость». «Например, КамАЗ сумел уменьшить количество импортных комплектующих при производстве тягача К-5, на это понадобилось меньше года. Часть компонентов заменили аналогами из других стран, в основном из Китая»,— рассказал депутат. Также он отметил, что в Татарстане «есть хорошие химические школы, чтобы наладить разработку катализаторов», а «фармацевтические компании Татарстана ведут разработку дженериков». «В перспективе мы можем выйти на близкие по качеству замены, но на все требуется время»,— резюмировал депутат.

«За прошлый год Татарстан в стоимостном выражении сократил объем импорта по разным позициям почти на 40%, в основном упали объемы ввоза комплектующих для транспорта, катализаторов и присадок, жидкостных насосов, электрогенераторов, подшипников и двигателей»,— говорит управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Он соглашается, что «импортозависимость так или иначе является значительной проблемой для экономики республики». Вместе с тем он считает, что в регионе «урон от санкций старались оперативно и максимально сглаживать за счет диверсификации поставок, мер господдержки, переориентации по рынкам сбыта и поиску сотрудничества по развитию проектов в дружественных странах». Кроме того, были налажены собственные разработки и технологии по производству сырья. «Ожидать серьезного спада экономики Татарстана не следует, так как „локомотивы“ промышленности так или иначе за истекший год успели выработать „антисанкционный иммунитет“ и оперативно предпринять все необходимые меры для минимизации негативного влияния»,— заключает господин Жарский.

Кирилл Антонов