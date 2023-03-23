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Коммерсантъ FM
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Власти США обвинили Линдси Лохан и двух рэперов в незаконной рекламе криптоактивов

Власти США обвинили восемь знаменитостей, в том числе актрису Линдси Лохан, а также рэперов Akon и Soulja Boy, в незаконном рекламировании криптоактивов. Об этом говорится в заявлении комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

«SEC одновременно предъявила обвинения следующим восьми знаменитостям в незаконном рекламировании криптоактивов Tronix и/или BitTorrent без раскрытия информации о том, что они получали компенсацию за это, и о размере компенсации»,— говорится в заявлении.

В списке лиц, рекламировавших криптоактивы, также оказались боксер Джейк Пол, певцы Остин Махоне и Ни-Йо (Шаффер Смит), а также хип-хоп исполнитель Lil Yachty (Майлз Паркс МакКоллум) и порноактриса Кендра Ласт (Мишель Мейсон).

Все знаменитости, за исключением Soulja Boy и Остина Махоне, согласились выплатить $400 тыс. для урегулирования обвинений.

Анастасия Ларина

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