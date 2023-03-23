Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Госдума приняла поправки об отмене декриминализации ввоза одобренных ВОЗ лекарств

Госдума в первом чтении приняла поправки, которые убирают из закона формулировку о том, что ввоз в Россию незарегистрированных лекарств, одобренных ВОЗ, не будет считаться уголовным или административным преступлением.

Законопроекты вносят поправки в примечание к статьям 6.33 КоАП и 238.1 УК РФ. Сейчас в примечании указано, что действие этих статей не распространяется на случаи ввоза в Россию незарегистрированных лекарств, рекомендованных ВОЗ.

Как указывают авторы законопроекта, ВОЗ имеет лишь примерный перечень основных лекарств — в нем содержатся международные непатентованные названия без привязки к производителю. Поэтому из примечания к статьям будет убрана ссылка на ВОЗ.

Как уточнил в разговоре с «РИА Новости» помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, законопроекты ограничат попытки серого импорта, тогда как граждане смогут продолжить ввозить препараты для личного пользования при наличии показаний.

Анастасия Ларина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...