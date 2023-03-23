Госдума приняла поправки об отмене декриминализации ввоза одобренных ВОЗ лекарств

Госдума в первом чтении приняла поправки, которые убирают из закона формулировку о том, что ввоз в Россию незарегистрированных лекарств, одобренных ВОЗ, не будет считаться уголовным или административным преступлением.

Законопроекты вносят поправки в примечание к статьям 6.33 КоАП и 238.1 УК РФ. Сейчас в примечании указано, что действие этих статей не распространяется на случаи ввоза в Россию незарегистрированных лекарств, рекомендованных ВОЗ.

Как указывают авторы законопроекта, ВОЗ имеет лишь примерный перечень основных лекарств — в нем содержатся международные непатентованные названия без привязки к производителю. Поэтому из примечания к статьям будет убрана ссылка на ВОЗ.

Как уточнил в разговоре с «РИА Новости» помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, законопроекты ограничат попытки серого импорта, тогда как граждане смогут продолжить ввозить препараты для личного пользования при наличии показаний.

Анастасия Ларина