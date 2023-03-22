Михаил Евраев открыл Кубок губернатора Ярославской области по самбо

В Ярославле в спортивном комплексе «Атлант» начались всероссийские соревнования по самбо на Кубок губернатора Ярославской области. В церемонии открытия турнира принял участие глава региона Михаил Евраев. Об этом сообщила пресс-служба ярославского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Ярославской области Михаил Евраев

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Губернатор Ярославской области Михаил Евраев

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Кубок губернатора будет продолжаться два дня 22 и 23 марта. Каждый спортсмен проведет по 6-7 поединков, победители определятся в 10 весовых категориях. Во всероссийских стартах в Ярославле участвуют 150 спортсменов из 15 регионов России. В том числе 40 ярославцев.

Как подчеркнул глава Ярославской области, в регионе самбо является широко распространенным видом спорта. Отдельно единоборствам уделяется внимание в учебных заведениях области.

«Самбо – популярный вид спорта в нашем регионе. Более 4 тысяч человек занимаются в 45 залах, и сейчас вместе с федерацией мы внедряем проект "Самбо— в школу ". Он уже реализуется в 12 школах: в них каждый третий урок физической культуры — это урок самообороны. И благодарю нашу федерацию самбо за инициативу сделать занятия для детей из семей участников СВО бесплатными»,— заявил Михаил Евраев.

Губернатор вручил отличившимся спортсменам свидетельства о присвоении званий кандидатов в мастера спорта.

Андрей Иванов