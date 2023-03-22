«Парма» вышла в плей-офф Единой лиги ВТБ

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ баскетбольный клуб «Парма» на своем паркете принимал команду «Астана» из Казахстана. Встреча завершилась победой хозяев паркета со счетом 94:59.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джастин Роберсон, набравший 17 очков.

В следующем матче второго этапа Единой лиги ВТБ «Парма» сыграет на выезде с «Автодором». Матч состоится 25 марта. Подопечные Евгения Пашутина обеспечили себе выход в плей-офф. Пермская команда независимо от исхода поединка в Саратове гарантированно финиширует на седьмой строчке турнирной таблице.