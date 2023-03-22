Власти Дона рассмотрят порядок упразднения природоохранных зон без экологической экспертизы

Депутаты Законодательного собрания Ростовской области рассмотрят проект поправки в региональный закон о № 434-ЗС «Об особо охраняемых природных территориях Ростовской области». Нововведение предлагает изменить порядок создания, упразднения охраняемых природных территорий, исключив из обязательной процедуры экологическую экспертизу, сообщает «RO.TODAY».
В пояснительной записке указано, что решения по охраняемым территориям сегодня принимается исключительно на основании комплексного экологического обследования. Принятие поправок оставит решение о необходимости заключения экологов на усмотрение властей региона.
«Законопроектом предлагается уточнить полномочия Правительства Ростовской области, которое своим постановлением должно определить порядок принятия решений о создании, изменении категории, границ, площади, режима особой охраны, упразднении особо охраняемых природных территорий областного значения»,— сообщается в пояснительной записке.
Также отмечается, что в любом случае принятое решение подлежит согласованию с федеральными органами по охране окружающей среды.
Поправки будут обсуждаться в донском парламенте 23 марта. В случае одобрения проекта, следующим этапом его утверждения станет подписание губернатором.
Сегодня в Ростовской области есть 72 особо охраняемых природных территории областного значения. К категории таких объектов относятся памятники природы областного значения «Группа деревьев», «Дубы-долгожители» и роща «Дубки» в Таганроге. Ранее эти и еще пять зон были лишены охранного статуса на основании заключения специалистов ФГБУ «Оренбургский федеральный исследовательский центр» Уральского отделения РАН. Однако, после широкой общественной огласки территории вновь взяли под охрану.