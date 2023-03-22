Власти Дона рассмотрят порядок упразднения природоохранных зон без экологической экспертизы

Депутаты Законодательного собрания Ростовской области рассмотрят проект поправки в региональный закон о № 434-ЗС «Об особо охраняемых природных территориях Ростовской области». Нововведение предлагает изменить порядок создания, упразднения охраняемых природных территорий, исключив из обязательной процедуры экологическую экспертизу, сообщает «RO.TODAY».

В пояснительной записке указано, что решения по охраняемым территориям сегодня принимается исключительно на основании комплексного экологического обследования. Принятие поправок оставит решение о необходимости заключения экологов на усмотрение властей региона.

«Законопроектом предлагается уточнить полномочия Правительства Ростовской области, которое своим постановлением должно определить порядок принятия решений о создании, изменении категории, границ, площади, режима особой охраны, упразднении особо охраняемых природных территорий областного значения»,— сообщается в пояснительной записке.

Также отмечается, что в любом случае принятое решение подлежит согласованию с федеральными органами по охране окружающей среды.

Поправки будут обсуждаться в донском парламенте 23 марта. В случае одобрения проекта, следующим этапом его утверждения станет подписание губернатором.

Сегодня в Ростовской области есть 72 особо охраняемых природных территории областного значения. К категории таких объектов относятся памятники природы областного значения «Группа деревьев», «Дубы-долгожители» и роща «Дубки» в Таганроге. Ранее эти и еще пять зон были лишены охранного статуса на основании заключения специалистов ФГБУ «Оренбургский федеральный исследовательский центр» Уральского отделения РАН. Однако, после широкой общественной огласки территории вновь взяли под охрану.

Анастасия Назарова