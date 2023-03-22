Сергей Галицкий не планирует входить в руководящий состав болгарского ФК «Ботев»

Сергей Галицкий не рассматривает возможность войти в состав руководства болгарского футбольного клуба «Ботев» Пловдив. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник.
Фото: Евгений Резник, Коммерсантъ
«Сергей Николаевич не собирается посещать матч "Ботева" и входить в состав правления этого клуба»,— цитирует издание сообщение собеседника.
Ранее болгарские СМИ сообщили, что владелец ФК «Краснодар» Сергей Галицкий планирует посетить матч «Ботева» в сопровождении нынешнего владельца команды Антона Зингаревича и его отца Бориса Зингаревича. По данным Sportal, президент «Краснодара» рассматривал возможность войти в состав правления болгарского клуба.
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