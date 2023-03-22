«Петровский форт» сдается коворкингам

Владельцы офисной недвижимости рассчитывают сократить вакансию за счет перепрофилирования части площадей под коворкинги под собственным управлением. До конца года гибкий офис площадью 1 тыс. кв. м. откроется в бизнес-центре «Петровский форт», принадлежащем швейцарской ENR Russia Invest. Число таких проектов будет расти, но обеспечить им эффективность получится только при привлечении отдельной команды, полагают эксперты.
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Управляющее бизнес-центром «Петровский форт» на Финляндском проспекте ООО «Петровский форт» до конца года перепрофилирует часть площадей под коворкинг. Гибкий офис будет рассчитан примерно на 80 рабочих мест и займет 1 тыс. кв. м. на втором этаже здания. Инвестиции в его открытие составят около 80 млн рублей, пояснила «Ъ-СПб» директор коворкинга Анна Казанджиска. Объект будет открыт по франшизе сети коворкингов Page, которая входит в состав ГК «Бестъ».
Владельцем «Петровского форта» (48,6 тыс. кв. м) выступает швейцарская ENR Russia Invest, которая специализируется на инвестициях в страны СНГ. В ее портфель входят «Калужский цветочный холдинг», который называет себя крупнейшим производителем цветов в России, и автостоянка на Тургеневской площади. Чистая прибыль ENR Russia Invest по итогам первого полугодия 2022 года составила 13,3 млн швейцарских франков, или 5,6 млрд рублей.
Случаев, когда собственник инвестирует в открытие проекта по франшизе и планирует самостоятельно осуществлять управление коворкингом, на рынке пока немного, объясняет управляющий партнер компании «IPG Россия» Иван Починщиков. Такое решение может быть связано с желанием снизить вакансию и повысить доходность объекта, полагает вице-президент Becar Asset Management Ольга Шарыгина. По данным Maris, в 2022 году после ухода международных компаний объем пустующих офисных площадей в Санкт-Петербурге вырос в два раза, до 11,2%.
Открытие коворкинга позволит арендаторам менять размер помещения в рамках одного здания в зависимости от стадии и стратегии развития их бизнеса и выбор формата работы, говорит госпожа Казанджиска. Спрос на площади будет высоким, поскольку загрузка «Петровского форта» не опускается ниже 90%, рассчитывает она. Наличие коворкинга может повысить привлекательность «Петровского форта» для арендаторов, поскольку создает для них дополнительную инфраструктуру, полагает генеральный директор NF Group в Санкт-Петербурге Константин Лосюков. Возможно, проект делается под конкретный запрос кого-то из них, допускает эксперт.
В условиях освобождения офисных площадей владельцы бизнес-центров будут все чаще открывать коворкинги на своих площадях, ожидает госпожа Шарыгина. Сочетание в объекте классического бизнес-центра и коворкинга является одним из способов увеличения стоимости актива, добавляет генеральный директор УК Page Мария Сумарокова. Но поскольку управление коворкингом — отдельный бизнес, который сильно отличается от развития классического бизнес-центра, то под эту задачу должна быть сформирована отдельная команда, предупреждает господин Починщиков.
На конец 2022 года в Санкт-Петербурге насчитывалось 60 гибких офисов общей площадью 56,7 тыс. кв. м, подсчитали в NF Group. Вакансия в этом сегменте составляет 27%, но по мере оживления рынка офисной недвижимости в среднесрочной перспективе коворкинги будут восстанавливаться более быстрыми темпами по сравнению с классическими бизнес-центрами, ожидают в компании.