«Петровский форт» сдается коворкингам

Владельцы офисной недвижимости рассчитывают сократить вакансию за счет перепрофилирования части площадей под коворкинги под собственным управлением. До конца года гибкий офис площадью 1 тыс. кв. м. откроется в бизнес-центре «Петровский форт», принадлежащем швейцарской ENR Russia Invest. Число таких проектов будет расти, но обеспечить им эффективность получится только при привлечении отдельной команды, полагают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Управляющее бизнес-центром «Петровский форт» на Финляндском проспекте ООО «Петровский форт» до конца года перепрофилирует часть площадей под коворкинг. Гибкий офис будет рассчитан примерно на 80 рабочих мест и займет 1 тыс. кв. м. на втором этаже здания. Инвестиции в его открытие составят около 80 млн рублей, пояснила «Ъ-СПб» директор коворкинга Анна Казанджиска. Объект будет открыт по франшизе сети коворкингов Page, которая входит в состав ГК «Бестъ».

Владельцем «Петровского форта» (48,6 тыс. кв. м) выступает швейцарская ENR Russia Invest, которая специализируется на инвестициях в страны СНГ. В ее портфель входят «Калужский цветочный холдинг», который называет себя крупнейшим производителем цветов в России, и автостоянка на Тургеневской площади. Чистая прибыль ENR Russia Invest по итогам первого полугодия 2022 года составила 13,3 млн швейцарских франков, или 5,6 млрд рублей.

Случаев, когда собственник инвестирует в открытие проекта по франшизе и планирует самостоятельно осуществлять управление коворкингом, на рынке пока немного, объясняет управляющий партнер компании «IPG Россия» Иван Починщиков. Такое решение может быть связано с желанием снизить вакансию и повысить доходность объекта, полагает вице-президент Becar Asset Management Ольга Шарыгина. По данным Maris, в 2022 году после ухода международных компаний объем пустующих офисных площадей в Санкт-Петербурге вырос в два раза, до 11,2%.

Открытие коворкинга позволит арендаторам менять размер помещения в рамках одного здания в зависимости от стадии и стратегии развития их бизнеса и выбор формата работы, говорит госпожа Казанджиска. Спрос на площади будет высоким, поскольку загрузка «Петровского форта» не опускается ниже 90%, рассчитывает она. Наличие коворкинга может повысить привлекательность «Петровского форта» для арендаторов, поскольку создает для них дополнительную инфраструктуру, полагает генеральный директор NF Group в Санкт-Петербурге Константин Лосюков. Возможно, проект делается под конкретный запрос кого-то из них, допускает эксперт.

В условиях освобождения офисных площадей владельцы бизнес-центров будут все чаще открывать коворкинги на своих площадях, ожидает госпожа Шарыгина. Сочетание в объекте классического бизнес-центра и коворкинга является одним из способов увеличения стоимости актива, добавляет генеральный директор УК Page Мария Сумарокова. Но поскольку управление коворкингом — отдельный бизнес, который сильно отличается от развития классического бизнес-центра, то под эту задачу должна быть сформирована отдельная команда, предупреждает господин Починщиков.

На конец 2022 года в Санкт-Петербурге насчитывалось 60 гибких офисов общей площадью 56,7 тыс. кв. м, подсчитали в NF Group. Вакансия в этом сегменте составляет 27%, но по мере оживления рынка офисной недвижимости в среднесрочной перспективе коворкинги будут восстанавливаться более быстрыми темпами по сравнению с классическими бизнес-центрами, ожидают в компании.

Константин Куркин, Надежда Ярмула