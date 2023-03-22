Мэр Воронежа анонсировал появление муниципальной управляющей компании

Глава Воронежа Вадим Кстенин в ходе программного выступления в гордуме 22 марта заявил о создании муниципальной управляющей компании. Ее основной задачей будет работа с «брошенными» многоквартирными домами.

«Проблемы возникают не только в Воронеже: знаю, что и в Борисоглебске есть аналогичные проблемы, и еще в ряде населенных пунктов. Есть, безусловно, добросовестные управляющие компании. В нашей идеологии нет цели с ними конкурировать, поскольку это все же непрофильный для муниципалитета род деятельности. Но приходить к ситуации, когда часть домов может оказаться вообще без управления, к брошенным домам, мы тоже себе позволить не можем. И мы должны будем понимать, каким образом мы сможем подхватить эти дома и не дать людям почувствовать, что ими никто не занимается»,— сказал глава города, отвечая на вопросы депутатов.

В Воронеже в 2000-х годах уже существовала принадлежавшая муниципалитету управляющая компания, созданная постановлением экс-мэра Бориса Скрынникова в 2006 году.

Олег Мухин

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