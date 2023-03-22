Счетная палата Саратовской области нашла в прошлом году нарушения на 3,6 млрд рублей

На сегодняшнем заседании Саратовской областной думы глава региональной Счетной палаты Дмитрий Лаврушин отчитался о работе за прошлый год.

Палата провела за 2022 год 62 проверки и проанализировала деятельность 73 организаций. Нашли нарушений на 3,6 млрд руб. Большая часть — нарушения при формировании и исполнении бюджетов (3,37 млрд руб.). Нецелевое расходование бюджетных средств — 11,7 млн руб., неэффективное использование — 92,7 миллиона рублей.

По результатам проверок правоохранителям передали 19 дел, также направили девять предписаний и 26 представлений. Возбуждено 88 административных и три уголовных дела. К ответственности привлекли 64 человек, взыскали 960 тыс. руб. штрафов.

Отвечая на вопросы депутатов о нарушениях в сфере госзакупок, в частности парламентариев интересовали ситуации, когда в аукционах участвует только одна организация, господин Лаврушин отметил, что снизить количество нарушений в этой сфере может постоянная переподготовка специалистов, а также мотивация кадров и предотвращение текучки.

Дарья Васенина