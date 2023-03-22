В Адыгее просроченная задолженность компаний по зарплате работникам за месяц снизилась на 4%

В Адыгее просроченная задолженность организаций по заработной плате работникам по состоянию на 1 марта 2023 года снизилась на 4% в сравнении с показателем, актуальным на 1 февраля. Сведения об этом опубликовал Краснодарстат.

Общая просроченная задолженность компаний республики по зарплате составила 382 тыс. руб. Сообщается, что долг имело одно предприятие, вовремя не выплатившее оплату труда одному сотруднику.

«Общий объем просроченной задолженности приходится на обрабатывающие производства»,— говорится в сообщении.

В октябре прошлого года общая задолженность предприятий республики по зарплате составляла 9 млн руб., увеличившись в 33 раза по отношению к сентябрю того же года.

Анастасия Донскова

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