Госдолг проявил умеренность

Минфин скорректировал тактику заимствований на долговом рынке, предложив инвесторам только среднесрочный выпуск ОФЗ с постоянным купоном и облигации с переменным номиналом. Однако спрос на госбумаги оказался небольшим на фоне турбулентности долгового рынка. В результате были размещены лишь классические гособлигации всего на 15,3 млрд руб. А от размещения инфляционных облигаций Минфин и вовсе отказался из-за слишком агрессивных заявок инвесторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Минфин внес изменения в тактику заимствований на долговом рынке. 22 марта министерство предложило гособлигации с постоянным купоном (ОФЗ-ПД) и с плавающим номиналом (ОФЗ-ИН, линкер). Ранее министерство еженедельно размещало не менее двух выпусков классических госбумаг, один из которых всегда был срочностью свыше девяти лет, и один раз в три недели добавляло линкер. «Такие выпуски не пользуются популярностью у инвесторов»,— отмечает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. На двух аукционах в феврале по длинному выпуску (ОФЗ-ПД серии 26242) было размещено лишь 7,3–7,4 млрд руб. Облигации ОФЗ-ИН размещались на прошлой неделе, но тогда при спросе 15,1 млрд руб. привлечено было всего 7,3 млрд руб.

Поэтому и от текущих аукционов участники рынка не ожидали весомых результатов. В ходе размещения ОФЗ-ПД спрос составил лишь 32,7 млрд руб., что в 1,6 раза ниже, чем на предыдущем аукционе по этим бумагам, состоявшемся 22 февраля.

Вместе с тем Минфин удовлетворил почти половину заявок на 15,3 млрд руб.

Причем на самые крупные из них (объемом 1–2,5 млрд руб.) пришлось больше половины объема размещения. Доходность по цене отсечения составил 10,19% годовых. По оценке управляющего по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрия Грицкевича, премия к кривой доходности составила 5 б. п. Снижение спроса на долговые бумаги произошло на фоне ухудшения рыночной конъюнктуры — из-за жестких заявлений ЦБ по итогам последнего заседания совета директоров и разворачивающегося банковского кризиса в США и Европе. «На внешнем негативе кривая доходности госбумаг за неделю поднялась на 10–20 б. п., и сокращение предложения со стороны Минфина в целом может быть позитивным сигналом для рынка»,— отмечает господин Грицкевич.

При этом аукцион по размещению ОФЗ-ИН и вовсе был признан несостоявшимся «в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен». Главный аналитик долговых рынков БК «Регион» Александр Ермак отмечает, что интерес был низким и на дебютном аукционе этого выпуска, который состоялся неделей ранее.

«В связи с низкой ликвидностью этого выпуска инвесторы могли затребовать более высокую премию по доходности, на которую Минфин не согласился»,— отмечает Михаил Васильев.

Интерес к инфляционным бумагам снижается и на фоне снижения инфляции в России. По данным Росстата, годовая инфляция на 20 марта замедлилась до 5,1%, а за неделю составила 0,1%. «Последние недели фиксируется околонулевая динамика цен. С учетом того что наминал ОФЗ-ИН пересчитывается на динамику инфляции с двухмесячным лагом, инвесторы воздерживаются от покупок линкеров, чтобы не попасть в данный расчетный период»,— отмечает Дмитрий Грицкевич. Михаил Васильев также добавляет, что на фоне банковского кризиса на Западе, снижения нефтяных цен и ослабления рубля проинфляционные риски выросли.

В итоге для исполнения квартального плана, который установлен на уровне 800 млрд руб., на следующей неделе Минфину необходимо привлечь 121 млрд руб. Это более чем вдвое выше среднего объема заимствований в более удачные аукционные дни, поэтому участники рынка сомневаются, что квартальный план будет исполнен. «В целом Минфин имеет достаточно резервов и пока тратит заначки, чтобы финансировать дефицит бюджета и не давить на долговой рынок большими объемами размещений»,— отмечает господин Васильев. Тем более что в последние два месяца оперативные данные показывают снижение госрасходов, что, вероятно, снизит и бюджетный дефицит, отмечает Дмитрий Грицкевич.

Виталий Гайдаев