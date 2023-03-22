«Систэм Электрик» инвестирует 1,5 млрд рублей в завод «Потенциал» в Марий Эл

Компания «Систэм Электрик» (ранее Schneider Electric в России) до 2025 года вложит 1,5 млрд руб. в развитие производства на заводе «Потенциал» (Козьмодемьянск, Марий Эл). В том числе сумма инвестиций в 2023 году превысит 450 млн руб. Об этом заявил генеральный директор компании-инвестора Алексей Кашаев на встрече с главой Марий Эл Юрием Зайцевым.

Инвестиции будут направлены на автоматизацию и повышение эффективности производства с целью «максимальной локализацию выпуска продукции в России», пояснил господин Кашаев.

В настоящее время уровень локализации составляет 97%, говорится в сообщении пресс-службы главы Марий Эл. Согласно пресс-релизу, в рамках расширения производства предполагается увеличение числа рабочих мест с 1,75 тыс. более чем на 600 единиц.

Глава региона отметил, что «Потенциал» «выполняет важную социальную функцию, обеспечивая работой порядка 10 процентов населения города и наполняя его бюджет». «Правительство республики будет всячески поддерживать вас в реализации инвестиционных планов»,— пообещал инвестору господин Зайцев.

ООО «Потенциал» производит электроустановочные изделия, в том числе компьютерные розетки, USB-розетки с высокоскоростной зарядкой для мобильных устройств, диммеры. По данным «СПАРК-Интерфакс», до 15 сентября 2022 года завод принадлежал французской Schneider Electric Industries (после начала боевых действий на Украине французский холдинг объявил, что приостанавливает инвестиции и поставки в Россию). В настоящее время владельцем «Потенциала» значится «Тиджиэйчси Дидаблюси-ЛЛС» (ОАЭ). Выручка завода в 2021 году составила почти 5,8 млрд руб., чистая прибыль – почти 130 млн руб.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"