Ярославский губернатор сообщил о поддержке сферы культуры на 600 млн рублей

В 2023 году Ярославская область получит более 600 млн руб. в рамках реализации национального проекта «Культура». Об этом на торжественном мероприятии, посвященном дню работника культуры, заявил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

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Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Губернатор Ярославской области на церемонии награждения

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Лучших работников в сфере культуры чествовали на праздничном вечере, который был подготовлен при участии областного правительства. В одном зале собрались сотрудники музеев, библиотекари, артисты, художники, музыканты, писатели.

«От чистого сердца благодарю вас за ту огромную работу, которую вы делаете. Ярославская область является одним из важнейших культурных и духовных центров нашей страны. Мы уделяем огромное внимание тому, чтобы сфера культуры находилась в надлежащем состоянии, но сделать надо еще очень много. Будем стараться идти опережающими темпами. В прошлом году культурные мероприятия в регионе посетили более 19 млн человек, это на 15% больше, чем в предыдущем. И вам за это огромное спасибо!» — обратился к собравшимся Михаил Евраев.

Как отметил глава региона, в 2022 году в рамках нацпроекта «Культура» в Ярославской области под контролем регионального правительства отремонтировано семь сельских домов культуры, четыре музыкальные школы, библиотеки и другие объекты. В новом году финансирование сферы культуры по нацпроекту превысит 600 млн руб.

На торжественном вечере выступил Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев провел с маэстро отдельную встречу. У господина Башмета впереди новые яркие проекты, связанные с Ярославской областью.

«Стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества, в том числе планы по развитию регионального образовательного центра Юрия Башмета, создание в Ярославле духового оркестра, организацию летом выступлений музыкантов в Вятском и Данилове»,— рассказали в пресс-службе ярославского правительства.

Андрей Иванов