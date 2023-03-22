Мандаты неудачи

Реформа избирательной системы Чайковского, одной из последних оппозиционных территорий Прикамья, неожиданно притормозила. Ранее местные власти отказались от партийной системы избрания депутатов в пользу полностью одномандатной, что, по замыслу краевых чиновников, должно привести к большей управляемости парламента и недопущению избрания оппозиционных политиков. Но вчера депутаты думы Чайковского округа перенесли утверждение новой схемы избирательных округов, по которой жителям территории предстоит выбрать новый состав парламента. Источники «Ъ-Прикамье» не исключают преднамеренности вчерашнего решения думы, но и в самой думе, и собеседники в краевой власти это опровергают.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Депутаты думы Чайковского городского округа вчера перенесли утверждение новой схемы избирательных округов на следующее заседание. Как рассказал «Ъ-Прикамье» спикер представительного органа Михаил Шубин, депутаты не смогли утвердить схему из-за неточности в адресе одного из домов.

«Провели консультации с территориальной избирательной комиссией. Оказалось, что исправить неточность невозможно, так как информация содержится в ГАС „Выборы“, а комиссия обязана ориентироваться на данные этой системы. Будем рассматривать вопрос повторно и примем решение. Никакого политического подтекста здесь нет»,— прокомментировал ситуацию председатель думы.

Председатель думской комиссии по регламенту Ольга Шестакова отметила, что, кроме неточностей в адресах, депутаты обратили внимание и на другие спорные моменты. «Есть технические ошибки, а есть округа, части которых никак друг с другом не связаны. Таких округов как минимум три — №4, 6 и 18. Их территории разделены домами и магистралями других округов. Такое, согласно п. 4 ст. 18 67-ФЗ, недопустимо. Вопрос только в том, считать перемычку-магистраль частью одного избирательного округа или нет. Здесь нужна консультация юриста. Исходя из этого, было предложено сегодня не рассматривать вопрос о делении избирательных округов по новой схеме, а рассмотреть его после дополнительных консультаций и исправления технических неточностей»,— пояснила депутат.

Источник, знакомый с позицией ТИК, утверждает, что данные о количестве избирателей и их адресах вносятся в систему ГАС «Выборы» на основе сведений, предоставленных администрацией городского округа. «Многомандатные округа разделены на одномандатные в рамках действующего законодательства. А моменты, на которые указывают депутаты, в основном связаны с частным сектором»,— добавил собеседник. Получить комментарий главы городского округа Юрия Вострикова не удалось, он не ответил на звонок по известному редакции номеру телефона.

По информации «Ъ-Прикамье», повторное рассмотрение схемы запланировано на 28 марта. Михаил Шубин заявил, что «точной даты внеочередного заседания не установлено», но депутаты планируют провести его в ближайшее время.

В этом году Чайковская дума отказалась от проведения выборов по многомандатным округам. Соответствующие изменения были внесены в устав городского округа в конце февраля. Депутатов представительного органа предлагается выбирать по 25 одномандатным округам. Средняя норма представительства избирателей на один депутатский мандат — 3133 человека. Если схема будет принята, выборы по одномандатным округам состоятся этой осенью.

Ранее выборы в думу Чайковского городского округа проходили по многомандатным округам. По одной из версий, изменение схемы избирательных округов выгодно краевым властям, «Единой России» и действующему руководителю округа Юрию Вострикову, так как обеспечить победу провластных кандидатов в одномандатных округах проще. До недавнего времени Чайковский был одной из последних территорий в Прикамье, где у партии власти не было большинства в представительном органе.

По итогам последних выборов, проводившихся по многомандатным округам в 2018 году, кандидаты от ЛДПР и КПРФ получили в думе 13 из 25 мандатов. Однако уже к 2020 году председатель думы Александр Русанов (ЛДПР) и его заместитель Алексей Наборщиков (КПРФ) лишились своих должностей из-за ошибок при оформлении деклараций, после чего представительный орган перешел под контроль «Единой России» и сторонников Юрия Вострикова. Новым спикером был избран единоросс Михаил Шубин.

Источник, знакомый с ситуацией в Чайковском, полагает, что сохранившиеся в думе депутаты от ЛДПР и КПРФ могли попытаться заблокировать утверждение новой схемы на сегодняшнем заседании думы. Депутат от ЛДПР Ольга Шестакова заявила «Ъ-Прикамье», что «оппозиционные партии не влияли на этот процесс».

Собеседник, близкий к краевым властям, утверждает, что в администрации губернатора не считают решение депутатов поводом для беспокойства. «Никаких подводных камней тут нет. Исключительно формальные, технические моменты, которые можно разрешить в процессе дополнительных консультаций»,— отмечает источник.

Политолог Сергей Ильин не видит в решении депутатов политических мотивов: «Принципиальное решение о переходе к выборам по одномандатным округам депутаты приняли, когда поддержали поправки в устав, сейчас обсуждаются исключительно технические моменты».

Политтехнолог Виктор Соколов также не считает решение депутатов политическим: «Скорее всего, разные структуры власти не смогли согласовать между собой технические моменты». «Хотя выборы по одномандатным округам действительно повышают шансы провластных кандидатов на победу. Вероятно, краевые власти тоже поддерживают этот вариант, так как боятся усиления КПРФ (у чайковских коммунистов есть два представителя в краевом заксобрании) и повторения в Чайковском результатов выборов 2018 года. Впрочем, я полагаю, что это маловероятно, так как ресурсы КПРФ и ЛДПР на этих выборах гораздо скромнее. Таким образом, если Юрию Вострикову удастся включить в список „Единой России“ лояльных себе кандидатов, глава сможет претендовать еще на один срок полномочий»,— добавляет эксперт.

Константин Кадочников