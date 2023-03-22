Отмечаем приход весны в «Квартире Ararat»

В петербургском кафе-баре Leila by Ezo в комплексе «Севкабель Порт» открылся временный проект «Квартира Ararat». Гостей ждут авторские коктейли, вдохновленные весенней Арменией, и гастрономический сет из пяти блюд стоимостью 2200 руб. Меню открывает горячая армянская лепешка с араратской солью, закуска в виде эклера (но не сладкого, а с муссом из копченой скумбрии), картофельный пирог с острыми чипсами из виноградного листа и гуляш по рецепту бабушки Лейлы, хозяйки Leila by Ezo. На десерт — брауни на основе коньяка с вишней и фисташковой пудрой. Создателям проекта удалось воссоздать атмосферу настоящей квартиры, наполненной южным теплом и душевностью, которая царит в аутентичных деталях интерьера и сервировке. «Квартира Ararat» работает до 30 апреля по предварительной брони и идеально подойдет для компании из шести-восьми человек.

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